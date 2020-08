(Agenzia Vista) Roma, 03 agosto 2020 Speranza: "Misure dure hanno evitato onda alta salvando un pezzo d'Italia" "Le misure dure, rigorose, che il governo nazionale e quelli regionali hanno messo in campo, e i comportamenti dei cittadini, hanno evitato che il virus si diffondesse in maniera larga e significativa in tutto il territorio nazionale. Se una parte di Paese è riuscita ad evitare che l'onda alta del virus arrivasse, è proprio perché sono state fatte scelte che noi, come governo, rivendichiamo". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev