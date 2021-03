Speranza spiega come vuole accelerare la campagna vaccinale

Milano, 17 mar. (askanews) - Nel secondo trimestre l'Italia avrà a disposizione 50 milioni di dosi di vaccino anti coronavirus, nel terzo 80 milioni. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza comunicando le linee programmatiche del suo ministero alla commissioni di Camera e Senato riunite. Il ministro ha spiegato come il governo intende accelerare la campagna vaccinale nei prossimi mesi."Stiamo lavorando a due interventi normativi: uno per favorire un maggiore impegno di farmacie e di infermieri nella campagna di vaccinazioni per favorirne l'accelerazione", ha detto.Altri soggetti coinvolti saranno odontoiatri, medici di base e pediatri che hanno dato la disponibilità non solo a vaccinare in futuro i bambini, quando ci sarà un vaccino adeguato ai minori, ma anche a vaccinare fin da subito i genitori di pazienti con patologie particolari.