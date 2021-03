(Agenzia Vista) Bergamo, 18 marzo 2021 Stop AstraZeneca, Draghi: "Il ritmo dei vaccini non cambia" "La sospensione del vaccino AstraZeneca, attuata lunedì con molti altri Paesi europei, è stata una decisione temporanea e precauzionale, nella giornata di oggi, l'Agenzia Europea dei Medicinali darà il suo parere definitivo sulla vicenda. Qualunque sia la sua decisione, la campagna vaccinale proseguirà con la stessa intensità, con gli stessi obiettivi. L'incremento nelle forniture di alcuni vaccini aiuterà a compensare i ritardi da parte di altre case farmaceutiche. Abbiamo già preso decisioni incisive nei confronti delle aziende che non mantengono i patti". Lo dice Mario Draghi a Bergamo intervenendo alla cerimonia per la giornata delle vittime del Covid. Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev