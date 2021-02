(Agenzia Vista) Veneto, 15 febbraio 2021 Stop sci, Zaia: "Riparare danno inimmaginabile a chi è chiuso da un anno" “È chiaro che la salute venga prima di tutto però 4 ore prima dall'apertura delle piste non possiamo sentirci dire che non si può aprire. Si erano attrezzati per ospitalità ed ora il danno inimmaginabile deve essere assolutamente riparato, soprattutto a chi è da un anno che non lavora”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia in un videomessaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev