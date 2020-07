(Agenzia Vista) Milano, 27 luglio 2020 Strage via Palestro, le immagini della commemorazione a Milano A Milano in via Palestro si è tenuta la commemorazione del 27esimo anniversario della strage di via Palestro, attacco terroristico mafioso in cui l'esplosione di un ordigno causò la morte di 5 persone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev