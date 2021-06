Tajani: "Candidati civici ma conosciuti e competenti. Se nome politico offriamo Gasparri"

(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2021 “Vediamo di trovare i migliori candidati sindaci per le grandi città, mi pare che per Torino e Napoli siamo già sulla linea dell’arrivo, vedremo per le altre città di trovare i migliori candidati che devono essere conosciuti e vincenti. Non basta essere civici ma in grado di amministrare, devono essere persone trasparenti senza problemi e senza rischi. Noi riteniamo che su Roma si può trovare un candidato politico e Forza Italia offre alla coalizione Maurizio Gasparri.” Così Antonio Tajani, prima di entrare al vertice del centrodestra a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev