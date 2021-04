Tajani: “Lukashenko faccia un passo indietro. Libere elezioni in Bielorussia”

(Agenzia Vista) Roma, 29 aprile 2021 “Siamo favorevoli in occasione di nuove elezioni che ci siano osservatori europei in modo che siano garantite le regole elettorali nel paese. Rimarremo in contatto con l’opposizione in Bielorussia chiedendo a Lukashenko di fare un passo indietro e permettere al popolo bielorusso di tornare a votare” lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia e vicepresidente del Ppe al Parlamento europeo Antonio Tajani a margine dell’incontro con la leader dell’opposizione in Bielorussia Sviatlana Tsikhanouskaya nella sede della Commissione Ue in Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev