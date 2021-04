Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2021 “In 15 minuti arriva il risultato del tampone rapido completamento gratuito. Offriamo così anche un servizio in più ai passeggeri per un trasporto più sicuro” lo dice una volontaria della Croce Rossa al tendone allestito dall’organizzazione davanti all’entrata della Stazione Roma Termini per i tamponi rapidi gratuiti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev