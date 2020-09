(Agenzia Vista) Washington, 20 settembre 2020 TikTok, Trump: "Accordo con Oracle e Walmart ha la mia benedizione" “Credo che sarà un accordo fantastico. La tecnologia è superiore a qualsiasi altra nel mondo e questo ci piace. Molto lavoro, molti soldi per il nostro Paese, miliardi di dollari di tasse verrano pagati ogni anno e centinaia di migliaia di utenti saranno felici. Continuerà a chiamarsi TikTok com’è sempre stato. Posso dire che ho dato la mia benedizione all’accordo, se lo chiudono ottimo, se no va bene lo stesso ma è un grande accordo per l’America.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso di un punto stampa alla Casa Bianca. / The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev