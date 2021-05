(Agenzia Vista) Roma, 27 maggio 2021 “Io credo che la politica sia stata ostaggio della paura per troppo tempo come il Paese è stato ostaggio del Covid. È ora di fare delle scelte concrete per ripartire” lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti alla conferenza stampa di presentazione del nuovo gruppo “Coraggio Italia” alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev