(Agenzia Vista) Roma, 14 gennaio 2021 Toti: “Se Governo non ha una maggioranza Conte si dimetta” “Non dipende dalle opposizioni come va, dipende più dal Presidente Conte come va, e ovviamente dalla maggioranza se c’è o non c’è. Chiediamo quello che abbiamo chiesto ieri, di sapere se la Repubblica Italiana ha un Governo, se questo Governo ha una maggioranza. Se ce l’ha vada in Parlamento a dimostrarlo, dopo le dimissioni di due ministri e l’uscita di una forza politica importante che lo appoggiava. Se non ce l’ha vada al Colle a dimettersi e si apra ufficialmente una crisi”. Queste le parole di Giovanni Toti, leader di Cambiamo!, fuori dal vertice del centrodestra al palazzo dei gruppi parlamentari della Camera, in seguito alla crisi di Governo aperta dalla dimissione dei ministri di Italia Viva. Durata: 00_40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev