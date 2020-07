(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 luglio 2020 Ue, Sassoli: "Serve responsabilità, ogni ritardo aumenterà le difficoltà" "Abbiamo segnalato la necessità di una grande responsabilità in questo momento per fare in modo che dalla riunione del Consiglio dei capi si Stato e di Governo esca una proposta per poterla discutere. Noi siamo impazienti di cominciare a discutere e sappiamo che ogni ritardo aumenterà le difficoltà. Sappiamo che nel mese di Agosto tutti sono esposti a tempeste finanziarie se non vi saranno delle risposte e credo che in questo momento la responsabilità dei capi di Stato e di Governo sia davvero nell’indicare una strada, naturalmente il Parlamento europeo vuole discuterla”. Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine della conferenza stampa che ha seguito il suo intervento in apertura del Consiglio europeo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev