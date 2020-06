Un tunnel con disinfettante antiCovid per farsi ricevere da Putin

Mosca, 17 giu. (askanews) - Uno speciale tunnel con doccia di disinfettante nella residenza del presidente russo Vladimir Putin fuori Mosca, a Novo Ogarevo e altri due al Cremlino. Gli ospiti che vorranno essere ricevuti dal capo di stato dovranno passarci sotto. La notizia ha fatto il giro dei media russi, confermata dal portavoce di Putin Dmitry Peskov, sottolineando che qualsiasi misura è lecita per proteggere il capo di stato. In questo caso si tratta di un macchinario, fabbricato da una società russa con sede nella città di Penza.Putin è rimasto in totale isolamento queste settimane, fatta eccezione per la parata in tono minore del 9 maggio e l'uscita pubblica del 12 giugno per il giorno della costutuzione russa. Costituzione che verrà cambiata con tutta probabilità con il referendum che si svolgerà dal 25 giugno al 1 luglio. Con un cambiamento che consentirebbe al 67enne Putin, al potere dal 1999, di coprire altri due termini di sei anni al Cremlino dopo il 2024, mentre in base alle leggi vigenti dovrebbe essere obbligato a dimettersi alla fine dell'attuale mandato.