Usa 2020, rivelazioni scottanti Bolton: Trump implora aiuto Cina

Milano, 18 giu. (askanews) - Un colpo durissimo alla campagna elettorale Usa 2020 di DonaldTrump, attuale inquilino della Casa Bianca. Secondo un estrattodi un nuovo libro dell'ex consigliere per la sicurezza nazionaledegli Stati Uniti John Bolton, Trump ha chiesto al leader cineseXi Jinping di aiutarlo a vincere la rielezione acquistando piùprodotti agricoli statunitensi.Un ritratto devastante della condotta in politica estera diTrump: Bolton, finora il funzionario della Casa Bianca più seniora pubblicare un resoconto della sua esperienza, descrive unadiscussione tra Trump e Xi al G20 dello scorso anno a Osaka, inGiappone. Con il leader americano che "supplica Xi diassicurargli che avrebbe vinto". Un quadretto imbarazzante,soprattutto perchè sin dall'inizio, nel discorso presidenziale diTrump la Cina è il nemico numero uno. Nonchè, per il fatto che diintromissioni esterne nell'elezione di Trump si parla sin dalRussiagate.Pechino ha precisato che il Dragone "non interferirà negli affariinterni e nelle elezioni degli Stati Uniti". Mentrel'amministrazione Trump ha cercato di fermare la pubblicazionedel libro e ha chiesto a un giudice federale di Washington diconcedere un ordine restrittivo di emergenza. Ma il New YorkTimes e il Washington Post hanno entrambi già pubblicatoestratti, dopo aver ottenuto le copie. Mentre sull'amica Fox NewsTrump ha affermato che Bolton "ha infranto la legge, moltosemplice". "Per questo è destinato a fallire", ha aggiunto.