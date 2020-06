Usa, la bara di Floyd arrivata all'università di Minneapolis

Minneapolis, 4 giu. (askanews) - E' arrivata alla alla North Central University di Minneapolis la bara di George Floyd. Oggi pomeriggio, negli StatiUniti, è in programma la prima di una serie di cerimonie inricordo dell'afroamericano ucciso. La sua famiglia e gli amici si riunirannoqui, dove sono atteseanche centinaia e centinaia di persone che vorranno rendereomaggio all'uomo, morto 10 giorni fa.Il reverendo Al Sharpton, fondatore dell'organizzazione NationalAction Network che si batte per i diritti civili, pronuncerà unelogio funebre in ricordo di Floyd. "Dobbiamo trasformare questomomento in un movimento" ha detto Sharpton, parlando ieri con igiornalisti.Altre cerimonie sono in programma sabato a Raeford, in NorthCarolina, dove vive una parte della sua famiglia, e lunedì aHouston, in Texas, dove Floyd è vissuto per molti anni.