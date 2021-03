Vaccini, Toti: "2mila vaccini al giorno all'hub Fiera di Genova"

(Agenzia Vista) Genova, 24 marzo 2021 "Da lunedì questo diventerà uno dei principali hub della Liguria. Aumenterà la nostra capacità vaccinale secondo il piano che abbiamo predisposto, che prevede di arrivare ai 55mila e poi crescere ancora per le necessità che ci saranno. L'hub può arrivare a molte migliaia di vaccini al giorno lavorando su 24 ore. Partirà con circa 2mila vaccini". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il sopralluogo effettuato nel padiglione blu della Fiera di Genova, allestito a tempo di record per diventare un centro di somministrazioni gestito in collaborazione dalla Asl3 e da professionisti della sanità privata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev