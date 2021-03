(Agenzia Vista) Roma, 04 marzo 2021 Vaccino, Giorgetti: "Su produzione interna elementi che danno fiducia" "Credo che ci siano elementi, in una situazione di grande preoccupazione ed emergenza, che delineano un futuro per quanto riguarda l'offerta di vaccini e produzione su base italiana e europea che possano ispirare fiducia". Così il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante una conferenza stampa con Thierry Breton, commissario europeo e capo della task force per accelerare la produzione di vaccini anti-Covid in Europa. Mise Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev