(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2021 Varianti Covid, Rezza: "La più diffusa in Italia è l'inglese, per ora test e vaccini funzionano" "Sono tre le varianti più note, la più diffusa in Italia è quella inglese e per fortuna sembra rispondere ai vaccini, mentre le varianti brasiliana e sudafricana hanno distribuzione molto limitata sul territorio nazionale. I test antigenici funzionano, ma in caso di incertezza si può ricorrere al molecolare. Il Ministero della salute sta aumentando la sorveglianza per verificare la diffusione delle varianti". Così Giovanni Rezza in una dichiarazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev