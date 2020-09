(Agenzia Vista) Venezia, 08 settembre 2020 Venezia 77, Rosi: "'Notturno' inizia dove finisce il titolone di giornale" "'Notturno' inizia dove finisce il reportage o il titolone di giornale dove poi ci si dimentica di quelle storie". Così il regista Gianfranco Rosi nel corso di una conferenza stampa durante la 77 Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, presentando il suo documentario in concorso per il Leone d’oro ‘Notturno’. Il film è stato girato fra Siria, Iraq, Kurdistan, Libano e mette in luce la vita quotidiana delle popolazioni locali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev