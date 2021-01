(Agenzia Vista) Milano, 16 Gennaio 2021 Vertice centrodestra, Toti: “Se Conte non ha i numeri si apre la crisi per dare risposte al Paese” “Facciamo un punto della situazione, cresce preoccupazione per governo che andrà in Parlamento per verificare i numeri e nel frattempo nel Paese cambiano i colori le Regioni e cresce preoccupazione per i vaccini. Se Conte non ce la fa si aprirà la crisi e si proverà a cercare di dare risposte al Paese”. Così il leader di Cambiamo! Giovanni Toti all’arrivo al vertice di centrodestra alla sede della Lega in via Bellerio a Milano. Durata 00_55 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev