(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo Via del Corso a Roma tra controlli e barriere anti-assembramento nell’ultimo weekend giallo Il Lazio è tra le regioni che da lunedì passeranno al colore rosso a per fermare l’aumento dei contagi registrato nelle ultime settimane. Ecco le immagini dei controlli di Forze dell’ordine e volontari in Via del Corso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev