Von der Leyen: "Green pass garantirà privacy e sarà inclusivo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 giugno 2021 "Oggi è un giorno importante per il nostro Certificato digitale Covid. Il nostro portale dell'Ue diventa attivo. Più di 20 Stati membri l'hanno testato con successo. Permetterà di verificare tutti i certificati in tutto il continente. Tutti coloro che hanno ricevuto un vaccino Covid-19, un risultato negativo del test o si sono ripresi dal virus possono ottenere il certificato europeo. È gratuito e deve essere riconosciuto ovunque nell'Ue. È un esempio tangibile di come le persone traggono vantaggio dal progresso digitale nell'Ue. E' importante anche come stiamo facendo le cose. Il certificato Ue è un ottimo esempio di strumenti digitali che rappresentano i nostri valori: l'Ue valorizza la privacy. Nessun dato personale sarà scambiato o conservato. L'Ue è inclusiva. Chi non è vaccinato, può ottenere un certificato digitale per il test o la guarigione. Chi non ha uno smartphone, può averlo su carta. Con il certificato, vogliamo aiutare le persone a muoversi liberamente in tempi di pandemia. Questo è il motivo per cui sarà attivo solo per un anno. L'Europa è in prima linea in questo campo e può stabilire standard a livello globale", così la presidente della Commissione europea Von der Leyen all'Assemblea digitale 2021. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev