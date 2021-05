Von der Leyen tenera nonna: "Prima carezza alla mia nipotina mi ha ricordato cosa conta nella vita"

(Agenzia Vista) Strasburgo, 09 maggio 2021 "Un mese fa sono diventata nonna per la prima volta. La prima carezza alla mia nipotina è stato uno di quei momenti che rimettono tutto in prospettiva e ti ricordano cosa è veramente importante nella vita. In quel momento di tenerezza e amore la mia nipotina mi ha mostrato una cosa che non dovremmo mai dimenticare: siamo sempre abbastanza giovani per credere al mondo e sempre abbastanza grandi per fare la differenza. Ecco quello che unisce tra loro le generazioni". Tenendo in braccio la mia nipotina ho fatto quello che fanno tutti i neo genitori e neo nonni. Ho pensato a tutte le possibilità che si apriranno alla mia nipotina. Ho immaginato il mondo nel quale crescerà. Ci saranno ancora foreste e la fauna? O resteranno solo nei libri e nei film? Quale sarà la sua carriera, il suo lavoro, le tecnologie di cui avrà bisogno? E le disparità sociali saranno più pronunciate o no? E l'Europa cosa farà? Cosa difenderà l'Europa? Sarà più rispettosa, più unita o divisa come in passato?" Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, nel suo intervento all'evento di lancio della Conferenza sul futuro dell'Europa a Strasburgo. Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev