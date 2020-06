(Agenzia Vista) Verona, 15 giugno 2020 Zaia: "Covid sfida importante per noi, ora governo decida per elezioni" Salvini a Verona con il presidente della regione Veneto Luca Zaia: "A Roma passerella in villa, io incontro imprenditori che cercano risposte" Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev