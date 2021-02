(Agenzia Vista) Venezia, 5 febbraio 2021 Zaia: “Il Veneto resta in zona gialla” “I cittadini mi chiedono se cambieremo zona, io rispondo che possono cambiare zona se vogliono fare una passeggiata, ma il Veneto resterà in zona gialla perché i parametri sono in linea con gli indici stabiliti dal Governo” così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in diretta Facebook per l’aggiornamento sulla gestione della pandemia Covid-19 in Regione. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista/ Alexander Jakhnagiev