Zan: “Parole di Tajani su famiglia e figli? Si commentano da sole”

(Agenzia Vista) Milano, 8 Maggio 2021 Le parole di Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, sulla famiglia “si commentano da sole. Come si può pensare oggi, in una società moderna e contemporanea, che la famiglia sia solo quella in cui ci sono figli? E’ importante tutelare tutte le forme di famiglia”. Lo ha detto il deputato Pd, Alessandro Zan, a margine della manifestazione a sostegno del suo Ddl “#TempoScaduto”, organizzata dal movimento “I Sentinelli” all’Arco della Pace di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev