(Agenzia Vista) Roma, 05 febbraio 2021 Zingaretti: "Sfida grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla" "Abbiamo espresso a Mario Draghi la piena disponibilità a concorrere al suo tentativo per la formazione di un Governo del Paese che sia in grado di rispondere alla fase di incertezza che sta vivendo l'Italia. Si tratta di una sfida grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio Mario Draghi nell'ambito delle consultazioni in corso alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev