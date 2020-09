Ricette, musica e luce: cosa chiedono gli italiani ad Alexa

Milano, 7 set. (askanews) - La casa intelligente piace sempre di più agli italiani. Lo dicono i numeri: il mercato della smart home nel 2019 è cresciuto del 40%, per un valore di 530 milioni di euro. Fra i dispositivi più amati gli home speaker. Ma cosa chiedono gli italiani agli assistenti vocali? Qualche risposta l'ha data Amazon che per la prima volta ha raccolto e diffuso i dati sull'utilizzo di Alexa. Negli ultimi 12 mesi il nome del servizio vocale è stato pronunciato centinaia di milioni di volte. In particolare è stato usato quasi 2 milioni di volte per scoprire ricette e videoricette e per l'impostazione di decine di milioni di timer. Inoltre sono stati aggiunti circa 3 milioni di prodotti alle liste della spesa.Fra le richieste tanta musica: gli italiani hanno infatti chiesto ad Alexa di riprodurre canzoni che messe insieme fanno un totale di 13.000 anni di ascolto ininterrotto.E infine l'illuminazione: i clienti in Italia interagiscono mediamente 2 milioni di volte al giorno con Alexa per accendere le luci nelle proprie case.