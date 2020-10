Pubblico Ministero Giuliano Mignin: "Se Amanda Knox e Raffaele Sollecito sono colpevoli e la giustizia terrena non li ha raggiunti riconoscano le proprie colpe, perché da credente so che la vita finisce in un processo senza appelli, ricorsi, cassazione e revisioni". Sollecito: "Intanto il tribunale dei vivi lo ha condannato per avermi costretto a non sentire i miei familiari e il mio avvocato per ben due settimane e questa misura si utilizza soltanto per i crimini molto cruenti di mafia".