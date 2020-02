Roma, 15 feb. (askanews) - Dopo il successo del primo film, "After", uscito ad aprile 2019, che ha incassato più di 6 milioni di euro al boxoffice italiano, arriva prossimamente al cinema "After 2".Svelato online il teaser trailer con le prime immagini del film basato sul secondo capitolo del romanzo best seller di Anna Todd con protagonisti Tessa Young (Langford) e Hardin Scott (Tiffin), diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad.