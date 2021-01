"Al di là del cuore", il nuovo singolo di Azzena - anteprima

Roma, 28 gen. (askanews) - "Al Di Là Del Cuore" è il nuovo singolo di Daniele Azzena; nasce da un "sogno di una notte di mezz'estate" in cui Daniele ritrova il padre. Un dialogo intenso in cui ritrovare le coordinate di un viaggio nella vita e interiore, dove ritroviamo un musicista cresciuto artisticamente e umanamente, dopo la perdita dolorosa del suo mentore, della sua guida, di uno degli affetti più cari.Il brano è stato scritto dallo stesso Daniele per l'etichetta Movoon. La Direzione artistica è stata curata da Fabrizio Cit Chiapello del Transeuropa Recording Studio. Il Mastering è di Claudio Giussani e la produzione esecutiva e Management sono di Renata Ercoli.