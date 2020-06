Bobo Vieri canta "Una vita da Bomber" con Ventola e Adani

Roma, 26 giu. (askanews) - Si intitola "Una vita da bomber" e già si candida a diventare uno dei tormentoni estivi. A cantarlo sono Bobo Vieri, Nicola Ventola e Lele Adani."Una canzone nata per gioco durante il lockdown, dalla nostra amicizia", hanno raccontato i tre amici ed ex calciatori. Il brano è uscito su tutte le piattaforme a mezzanotte (ma era già stato passato alla radio in anteprima su RTL 102.5). Nel video, tra calcio, balletti e musica, si vedono anche Costanza Caracciolo - ex velina e moglie di Bobo, e il figlio di Ventola.Il trio non si prende troppo sul serio in versione canora ma spera comunque di regalare allegria. Per Vieri, comunque, non si tratta di un debutto nella musica. Lo scorso anno si era cimentato da dj, con un un tour in molti locali italiani (Il Bobo Vieri DJ Show) e un singolo ("The Change"), in collaborazione con il deejay Luca Cassani e la vocalist Lara Caprotti.