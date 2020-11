"Cops-Una banda di poliziotti", su Sky nuova commedia con Bisio

Roma, 3 nov. (askanews) - Una commedia in due storie per raccontare la provincia italiana dal punto di vista della polizia. Arriverà su Sky Cinema il 14 e il 21 dicembre "Cops - Una banda di poliziotti", nuova produzione Sky original diretta da Luca Miniero, il regista di "Benvenuti al Sud", ispirata al film svedese "Kops" del 2003.Protagonisti i poliziotti del commissariato di Apulia, piccolo centro vicino a Lecce, destinato a chiudere per assenza di crimini. Per il gruppo di agenti l'alternativa è creare loro stessi dei reati in città.Nel cast Claudio Bisio, Stefania Rocca, Pietro Sermonti, Francesco Mandelli, Dino Abbrescia, Giulia Bevilacqua, Guglielmo Poggi e Giovanni Esposito.