Crozza / Fitto sul PNRR “Andiamo avanti di data in data fino al 2026 sperando vinca la sinistra, così non ci sono più”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna a vestire gli scomodi panni del Ministro Antonio Fitto alle prese con le scivolose date di presentazione del PNRR “Non scaricate il barile, non vi attaccate alle date! Allora volete scaricare il barile! Nando, forse vogliono scaricare il barile! Non lo so se lo vogliono capire. Comunque se volete una data scientifica? Matematica? 31 agosto! Contenti? Il 31 agosto ci vedremo e troveremo un’altra data! Si va avanti così di data in data, fino a giugno 2026… quando speriamo che vinca la Sinistra così io non ci sono più e non devo dare più date! Perché io non volevo farlo, non volevo ma adesso - ed è facile da capire - mi costringete a dire che siamo qui solo da 5 mesi e non è colpa nostra se il Governo precedente ha fatto un piano che è pieno di numeri che non si riescono a capire.”

