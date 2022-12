Crozza /Bersani: Sinistra senza morale? E’ colpa nostra. se ti vuoi divertire a capodanno non e’ che fai la cena con Burioni, eh!

Nell’ultima puntata prima della pausa natalizia di “Fratelli di Crozza”, in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Crozza/ Bersani commenta lo stato di salute della Sinistra: “Raccogliamoci in ricordo di quella buon’anima della Morale che dovrebbe stare dentro di noi di sinistra, ma non c’è più da un pezzo. Panzeri è solo una goccia, ma prima di lui c’è stata un’altra goccia quella di Soumahoro. Ma la colpa è anche nostra…che non abbiam capito chi fossero ‘sti qua. Perché se ti vuoi divertire a Capodanno non fai mica il cenone con Burioni, eh!”