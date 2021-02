Crozza/ Faccia a faccia tra il Grillo di 10 anni fa e quello di oggi

Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Maurizio Crozza si sdoppia per realizzare un esilarante faccia a faccia tra il Grillo di 10 anni fa e quello di adesso: “Da quando non c’è più Casaleggio noi non sappiamo più cosa fare..,era lui che aveva la “visione”. In fondo, siamo sempre stati solo due comici…”