Crozza/Fitto progetti PNRR: “Una cosa così grossa come il PNRR la dai a me che c’ho già il Ministero del Sud? Ma non bastava il Sud?”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza veste gli scomodi panni di Raffaele Fitto preoccupato per il compito affidatogli dal Governo nella realizzazione del PNRR: “una cosa così grossa come il PNRR la dai a me che c’ho già il Ministero del Sud? Ma non bastava il Sud? Mi dai anche il PNRR. E chi sono io? Un miscuglio di Leonardo da Vinci con la Merkel?!?”