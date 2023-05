Crozza/Meloni protagonista della sua nuova serie tv “Nella prossima stagione vedremo di che so’ fiera”

Nella nuova puntata di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza nei panni di Giorgia Meloni protagonista della sua nuova serie televisiva: “Sono fiera del più importante taglio delle tasse sul lavoro degli ultimi decenni che ha fatto questo governo perché c’ha buttato dieci miliardi di euro [...] Non sono dieci? Ah è vero… dieci era stato Renzi che avevo votato pure contro! Li avevo chiamati elemosine e invece ne aveva messi sei di più. Per nu parlare de Draghi, lui ne aveva messi 7 e ho votato contro anche lui. Vabbè dai… quisquiglie. Tre… due… uno… ciak!” - e continua elencando i presunti motivi della sua fierezza, nell’analisi finale aggiunge - “Scusa, ricapitoliamo un attimo. Non è il più grande intervento sulle tasse degli ultimi dieci anni, non sono dieci miliardi, sono quattro - che poi pare sono 3 - non è per sempre, sono 300 euro per sei mesi che al mese fa praticamente 3 margherite con l’origano, più mancia al rider ... ma quindi qua c’è qualcuno che può dirme io di che caxxo so fiera? Ah si scopre nella seconda serie… di che caxxo so fiera? Ah vabbè.”

