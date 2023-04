Crozza/monologo “La Schlein è identica a Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany’ peccato che l’abbiamo votata per fare coalizione con la CGIL”

FRATELLI DI CROZZA, in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ torna con un nuovo monologo Maurizio Crozza che analizza le innovazioni portate dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein: “Ma che minchia è il ‘game-changer’? Un carica batterie? Noi del PD - che grazie a Vogue- ora vuol dire Partito di Design non diciamo più ‘cambiare gioco’…ma diciamo ‘game changers’. Basta parlare di ‘disoccupazione’ è più cool dire ‘clochard opportunity’? Perché parlare di licenziamenti quando è più inclusive dire ‘happy ending’. Schlein, mentre tu rispondi su Vogue come si fa un discorso Game-changer la Meloni il primo maggio, dei lavoratori, farà una mattanza. Altro che game changer, questo è un work stragers. Ma allora perché la Festa dei Lavoratori la facciamo il 1 maggio?! Facciamola il 2 novembre, tanto ormai i contratti a tempo indeterminato sono tutti morti.” - e sull’importanza dell’immagine e dell’armocromia e sulle nuove tendenze Hollywoodiane - “…Ma infatti, a parte il foulard, è identica a Audrey Hepburn in ‘Colazione da Tiffany’. Peccato solo che l’abbiano votata per fare ‘Coalizione con la CGIL, con Landiny’”.





“Streaming ed episodi completi su discovery+ (www.discoveryplus.it)”