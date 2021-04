Denise Faro racconta un spaccato di realtà con "Evergreen"

Milano, 9 apr. (askanews) - Cittadina del mondo, vive tra Los Angeles, l'America Latina e l'Italia, si divide tra musica, cinema, televisione e teatro e ora dopo il brano "Jacuzzi" Denise Faro esce con il nuovo singolo "Evergreen" che disegna un altro spaccato di realtà."Evergreen" racconta di quanto sia difficile vivere in una società che ci fa sentire spesso inadeguati, alla ricerca di una perfezione che non esiste.Il video di "Evergreen" vuole dare vita al messaggio della canzone: superare i limiti plastici imposti dalla società, evadere, evolversi, scoprire la propria unicità per poi ritrovarsi.Tra i molti successi nazionali e internazionalie di Denise anche la sua esibizione durante i concerti di Vasco Rossi, davanti ad oltre 120 mila persone nello stadio di San Siro.