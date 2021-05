Milano, 26 mag. (askanews) - È Maneskin mania dopo la vittoria all'Eurovision di Rotterdam della band con "Zitti e buoni", non solo in Italia. I finlandesi Blind Channel, l'unico altro gruppo rock in gara, hanno voluto omaggiare i vincitori con questa versione nella loro lingua della canzone, che è in testa alle classifiche di musica in streaming in decine di Paesi europei.