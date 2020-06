la maschera di De Luca che esultaper la finale di Coppa Italia irridendo Ronaldo: “Il Guglielmo Tell dei rigori che da undici metri a occhi chiusi, ti centra un palo di dieci centimetri…” ed osanna l’allenatore Gattuso “Altro che San Gennaro... è il sangue di Gattuso che deve andare nell’ampolla”. Ma poi si concentra contro Salvini che ha criticato le esultanze non in linea con il protocollo di sicurezza anti covid dei tifosi napoletani.