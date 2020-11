Fratelli di Crozza, Gualtieri si giustifica sul patto di Varsavia

Maurizio Crozza torna a vestire i panni del Ministro Roberto Gualtieri mentre per la prima volta si rende conto della complessità nel far arrivare i soldi per gli investimenti: “Cioè io pensavo che bastasse firmare un finanziamento, invece il procedimento è così barocco, così intorcinato”. Gualtieri tenta poi di giustificarsi: “Prima di fare il Ministro insegnavo storia contemporanea… io per esempio i moti del ’48 glieli so spiegare benissimo. Ma capire come si fa a dare 5000 euro a un ferramenta è un barocchismo da paura. Patto di Varsavia? La so marcia. Ristori causa Covid? Io alzo le mani”