Fratelli di Crozza, Irene Pivetti: "Ingenua e come il didietro come la faccia"

Maurizio Crozza diventa Irene Pivetti, definita nei giorni scorsi da Lele Mora una donna molto ingenua con vicino persone non per bene: “ Che filibustiere… ma come fa a dire… è incredibile! Io ero circondata da Lele Mora, che è una persona non perbene e non lo sapevo, cioè no no no… sono io che sono una persona non perbene e ho circondato Lele Mora di filibustieri. Mi sto confondendo…lo vede che sono ingenua? Guardi le parlo piatto: perché io ho il didietro come la faccia… no no no: volevo dire che ho il didietro piatto.