Maurizio Crozza torna a vestire i panni di un esilarante Papa Francesco che giustamente dice la sua Messa di Natale anticipata e lancia un appello alla politica: “Non vi preoccupate della messa, preoccupatevi del Mes. Rinunciate alla messa e prendete il Mes… solo che il Mes non lo vogliono prendere… sennò l’Europa li controlla come spendono i soldi. E’ il minimo, sennò la gente si imberta i soldi come è successo in Vaticano, io ne so qualcosa. Oh, sennò vi tocca la patrimoniale”