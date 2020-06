I fan nel nuovo video delle Vibrazioni "Per fare l'amore"

Roma, 12 giu. (askanews) - Girato a Milano durante la Fase 2 con il contributo dei fan, il nuovo video delle Vibrazioni "Per fare l'amore" mostra la città dall'alto, immersa nel silenzio, mentre nelle case e sui balconi ci si scatena ballando, cantando e facendo l'amore. Un video diretto da Matteo Bruno Bellesia e prodotto da Artist First e 432.Il brano è stato scritto da Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta e si candida a diventare la nuova hit estiva della Fase 3 con il suo ritmo travolgente e la sua positività.E mentre gli altri si odiano / noi invece ci adoriamo / Cantiamo dai balconi / in coro e neanche ci conosciamo / Ho bisogno di dirti che / Siamo qui per fare l'amore .