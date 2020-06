Il singolo "Dimenticarci" anticipa il nuovo album di Marina Rei

Roma, 23 giu. (askanews) - "Dimenticarci" è il singolo che anticipa il nuovo album di Marina Rei "Per essere Felici" (Perenne / distribuzione Believe), in uscita il 26 giugno.E mentre l'artista pubblica il videoclip su Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=eZmgv406d_Y), vengono annunciati i primi concerti di presentazione: tra questi è in programma anche un grande evento a Roma, alla Cavea dell Auditorium Parco della Musica il 7 settembre, in cui non mancheranno ospiti a condividere il palco con Marina Rei che, a 25 anni dall uscita dell omonimo primo album in italiano, torna con un nuovo importante lavoro discografico, a celebrare una lunga carriera e un importante percorso artistico.Marina Rei il primo agosto parteciperà inoltre a "Voci per la Libertà" a Rosolina Mare (Ro); ingresso libero con prenotazione, tutte le info saranno disponibili su www.vociperlaliberta.it"Per essere felici", il nuovo album di inediti della musicista e cantautrice, che arriva a sei anni di distanza dal precedente lavoro "Pareidolia", è un lavoro in cui la scrittura è centrale fin dalla prima nota, come ben delineato anche dalle parole usate dall artista stessa per la presentazione dell album: "questo disco è stato registrato quasi interamente a casa mia, con la volontà di non rincorrere alcun canone di bellezza o stereotipo sonoro. La scrittura è stata l'unica risorsa da cui partire e a cui tornare."Il disco è stato anticipato dall uscita del singolo e video della title track, seguito dal brano "Comunque tu" e dal terzo estratto "Dimenticarci".