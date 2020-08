Ilary Blasi a Francesco Totti: "Stanotte dormi sul divano!"

NIENTE LITIGI, MA TANTI SCHERZI CON PROTAGONISTA

LA BELLA E IRONICA ILARY BLASI, NUOVO VOLTO DI LENOR

Un calcio al pallone in camera da letto, e la abat-jour và in frantumi: "Hai giocato ancora a calcio in camera! Stanotte dormi sul divano!". Ma è solo una scusa... A combinare (di proposito) il danno è proprio lei: la bella e irriverente Ilary Blasi, nuovo volto di Lenor, il noto marchio di ammorbidenti di P&G, che con le sue avvolgenti e durature profumazioni ha ridefinito il concetto di bucato.

Proprio il suo profumo è così piacevole e irresistibile che "Inventerei qualsiasi scusa per godermi la freschezza di Lenor ammorbidente sulle lenzuola... una sensazione così intensa che non voglio condividerla con nessuno...!" esclama Ilary nella nuova campagna ad alto tasso di ironia di Lenor, che la vede intenta ad architettare scherzi al marito per tenerlo fuori casa e potersi godere il piacere di un letto pulito, fresco e profumatissimo tutto per sé.

E come biasimarla? Conduttrice televisiva amatissima e di successo, mamma di tre figli, moglie di uno dei più grandi campioni del calcio italiano, nonché affettuosa padrona di un cane, un gatto e 6 caprette, Ilary conosce bene il valore di ritagliarsi un po' di tempo per prendere una pausa e rilassarsi. E, con Lenor, anche il bucato può diventare una coccola per sé perché rende i tessuti morbidi, freschissimi e irresistibilmente profumati a lungo.

Gli ammorbidenti Lenor, infatti, realizzati con profumi sviluppati in collaborazione con le migliori maison e disponibili in 9 irresistibili profumazioni, forniscono un'esperienza di prolungata freschezza: lenzuola profumate ogni notte fino a una settimana!

«Devo dire che mi sono molto divertita a girare lo spot di Lenor! Io e Francesco ci facciamo spesso scherzi perché credo che l'ironia sia l'ingrediente fondamentale del nostro rapporto. Penso di ogni rapporto - racconta Ilary Blasi. Chiaramente non devo inventarmi chissà quali scuse per prendermi un po' di tempo per me. Ma farlo con lo scherzo ha sicuramente un altro sapore! E poi... chi non vuole godersi tutto per sé un momento irresistibile come mettersi nel letto con le lenzuola tutte pulite e profumate?!».

La campagna, on air dal 23 agosto, oltre gli spot televisivi sarà presente anche su digital e social media dove si potrà vedere Ilary, con la sua irriverente simpatia, escogitare altri divertenti scherzi al marito per potersi godere in assoluta pace il profumo e la freschezza delle lenzuola del suo letto, all'insegna di "Nel mio letto voglio solo Lenor".