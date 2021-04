La chitarra jazz-fusion di Gabor Lesko torna con "Earthway"

Milano, 24 apr. (askanews) - Torna un grande virtuoso della chitarra. Dal 26 aprile sarà disponibile in digitale "Earthway", il nuovo brano di Gabor Lesko, maestro milanese delle sei corde jazz/fusion, in collaborazione con il celebre batterista statunitense Dave Weckl e il giovane e talentuoso bassista francese Hadrien Feraud. Il brano anticipa l omonimo album "Earthway" di prossima uscita.Scritto da Gabor Lesko più di venti anni fa per un esposizione del pittore siciliano Pippo Spinoccia, "Earthway" è un brano visionario che vuol essere il racconto del prodigio dell evoluzione umana: un viaggio emozionante tra eccessi e contrasti, dove la vorticosa velocità del progresso è legata inevitabilmente al rischio di perdere il controllo.In un periodo più che mai inquietante, questo è il brano migliore per testimoniare la nostra folle corsa verso l'evoluzione - dichiara l'artista - e speriamo che il buon senso prevalga! La batteria di Dave Weckl si interseca alla perfezione con la chitarra acustica di Lesko in una musica travolgente e immaginifica che, tra echi methenyani e suggestioni elettroniche, rimane fedele all idioma del jazz e della fusion.