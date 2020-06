Come saranno in futuro i concerti? E se gli artisti fossero costretti a suonare per una sola persona? A EPCC LIVE, Max Pezzali e Alessandro Cattelan hanno dato dimostrazione di come potrebbero essere i nuovi concerti: Max sul palco, Ale alla transenna, 4 pezzoni scelti tra i superclassici degli 883 in scaletta… alla fine non è così male. O no?

